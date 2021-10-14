Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir motosiklet Kumbaracı Yokuşu Caddesi üzerinde ters yönden ilerlemeye başladı.

Motosikletlinin tersten girdiğini polis memuru da "dur" ihtarında bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan ve motosikleti memurun üzerine süren sürücü, Asmalı Mescit Caddesine girerek kaçmaya başladı.

Motosikleti tekmeyle durdurdu

Polisin yaya olarak peşinden koştuğunu gören ve sesleri duyan çevredeki A.Ç. isimli bir vatandaş, motosikletlilere tekme atarak yere düşürerek etkisiz hale getirdi.

Yere düşen şahıslardan bir tanesi hemen ayağa kalkarken, sürücü ise uzun süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı.

Bu sırada şahısların peşinden gelen polis ise onları yakaladı.

Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı

Ayağı kırıldığı öğrenilen sürücü Malik Enes Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün arkasındaki Ümeyir Y. ve Malik Enes Y'yi tekme atarak yaralayan A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Motosiklet ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Motosikletin sigortası olmadığı için kaçmış

Emniyete götürülen Ümeyir Y'nin motosikletin sigortası olmadığı ve trafik men edilmemek için kaçtığını söylediği öğrenildi.

Motosikletliye tekme atan A.Ç. ise "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.