Yarış atlarını taşıyan Fatih Çelik yönetimindeki kamyonet, refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü Fatih Çelik ile Hilal Bikeç hayatını kaybetti, Baver Fahrioğlu ise yaralandı. Kamyonette taşınan 2 yarış atından 1'i de öldü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı Fahrioğlu, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çelik ve Bikeç'in cansız bedenleri ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.