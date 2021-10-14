Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çökertilen İran ajan şebekesindeki 8 zanlı cezaevine gönderildi
Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen 2'si İran ajanı 8 kişi, MİT ve Van Emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül'deki operasyonuyla yakalandı. Zanlılar bugün cezaevine gönderildi.
Van'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül 2021'deki operasyonunda gözaltına alınan, Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen 2'si İran ajanı 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim'de Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıktaki sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü İran MİT Van
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