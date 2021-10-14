Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının 3'ü söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınının 3'ü söndürüldü, biri de kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Yumaklı, Genç ilçesinin Güzeldere, Adaklı ilçesinin Demiroluk ve Kiğı ilçesinin Açıkgüney köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yumaklı, Güzeldere, Demiroluk köylerdeki orman yangınları 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 40 ekip, jandarma, belediye personelleri ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü.
Açıkgüney köyündeki yangın ise kontrol altına alındı.
Etiketler: Orman Yangını Bingöl
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