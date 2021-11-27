Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla Tersanesi'nde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Tuzla Tersanesi'nde bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Tersanedeki bir geminin motor bölümü ile kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangın nedeniyle tersanedeki işçiler de tahliye edildi.
Etiketler: Yangın
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