Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince daha önce belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında HDP'nin eski il başkanı Ayhan Gezici ile partinin il yönetimindeki Osman A. ile Onur M. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.