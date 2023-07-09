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Türkiye
AA 09.07.2023 15:54

Tuz çuvallarının içinden 49 kilogram eroin çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yürütülen uyuşturucu operasyonunda 49 kilogram eroin ele geçirildi.

Tuz çuvallarının içinden 49 kilogram eroin çıktı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı yakın takibe aldı. Yapılan belge kontrolünde, aracın taşıdığı yükün tuz olarak beyan edildiği görüldü.

Detaylı kontrol için x-ray taramasından geçirilen aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından tır, hangara alınarak narkotik dedektör köpek eşliğinde aramaya tabi tutuldu.

Arama sonucu araçta bulunan çuvalların içerisinden tuza benzer toz maddeler ortaya çıktı. Uyuşturucu tespit cihazıyla yapılan analizin ardından, söz konusu şüpheli maddelerin eroin olduğu belirlendi.

Operasyonda toplam 49 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken uyuşturucuya da el konuldu.

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Uyuşturucu Ticaret Bakanlığı
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