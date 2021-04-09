Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 03:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Tüysüz beldesinin ismi değiştirildi
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinin adı "Türkmen" olarak değiştirildi.
İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 10'uncu maddesi uyarınca uygun görüldü.
Eski ismiyle Tüysüz beldesi, 2018 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 7 bin 279 nüfusa ev sahipliği yapmaktadır.
Belde, Osmaniye sınırları içerisinde yer alan en büyük belde konumundadır.
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