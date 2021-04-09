Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristlere yardım ve yataklık yapan çoban tutuklandı
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen çoban tutuklandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür Beldesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen A.S.'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
A.S.'nin örgüt üyelerinin kendisine verdiği dövizi Adıyaman merkezdeki kuyumcularda bozdurduğu, ihtiyaç listelerini temin ettiği öğrenildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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