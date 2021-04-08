Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 22:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 3 ayda 1,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da son 3 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 13 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da son 3 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili Twitter üzerinden grafik paylaştı. Soylu, hesabından şu açıklamada bulundu:
"İstanbul'da son 3 ayda, 11 bin 648 uyuşturucu olayında, 17 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. 2 bin 13 şahıs tutuklandı. 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi."
İstanbul’da son 3 ayda,— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) April 8, 2021
11.648 uyuşturucu olayında
17.874 şüpheli gözaltına alındı,
2.013 şahıs tutuklandı.
1.5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zehir tacirlerine karşı başarılı çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürlüğümüze ve tüm mesai arkadaşlarımıza pic.twitter.com/lBFIxTAjE5
Etiketler: İstanbul Süleyman Soylu Twitter Uyuşturucu
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