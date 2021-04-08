Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da iki köy karantinaya alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki iki köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan COVID-19 vakaları nedeniyle Bekdemirekşi ve Alipaşa köylerinin 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Bu bölgelerde kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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