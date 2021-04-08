Ankara'nın İmrahor Mahallesi yakınlarında sokak hayvanlarını besleyen Faruk Açık, boş araziye poşetler içerisine koyularak bırakılmış köpek ölülerine rastladı. Açık'ın durumu iletmesinin ardından yetkililer ve bazı hayvanseverler de bölgeye gitti.

Faruk Açık, olay yerinden geçtiği sırada çöp poşetlerinin içerisinde ölü köpekleri gördüğünü anlatarak, "Onlarca çöp poşeti içerisinde, onlarca ölü köpek var" dedi.

Tutanak tutuldu

Ola yerinin Mamak ile Çankaya ilçelerinin sınırlarında bulunduğunu belirten Açık, köpeklerin ölümüne neden olanların bulunmasını istediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili tutanak tuttu.

30'a yakın köpeğin damar yolları açılmış

Çoğunluğu yavru olan 25-30 kadar ölü köpeğin damar yollarının açıldığı belirlendi.

Ekipler, uzun süre önce bırakıldığı tespit edilen köpekleri bölgeden topladı.