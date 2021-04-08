Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 15 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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