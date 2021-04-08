Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı: 9 gözaltı
Erzincan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tercan ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Şüphelileri takibe alan ekipler, bir köyde kaçak kazı ile tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların araç ve evlerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.
Etiketler: Kaçak Kazı Kaçakçılık Tarihi Eser
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