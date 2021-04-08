Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İGA'dan engelli yolculara özel taksi hizmeti
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulamasının hayata geçirildiğini duyurdu.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, engelli yolculara özel taksi uygulamasını başlattığını açıkladı.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erişilebilir seyahatin adresi İstanbul Havalimanı'nda, özel koltuk mekanizmasına sahip taksilerimiz ile konforlu seyahat deneyiminiz için hizmetinizdeyiz."
Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz!— İGA Istanbul Airport (@igairport) April 8, 2021
Erişilebilir seyahatin adresi #İstanbulHavalimanı’nda özel koltuk mekanizmasına sahip taksilerimiz ile konforlu seyahat deneyiminiz için hizmetinizdeyiz! #İGAYanımda pic.twitter.com/gzcpiNQUlz
Etiketler: İstanbul Havalimanı
Son Haberler
- 23:59
- 23:48
- 23:04
- 23:45
- 23:13
Sıradaki Haber
İstanbul'da 3 ayda 1,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz