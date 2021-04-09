Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu üzerindeAvşar Mahallesi girişinde meydana geldi.

Aynı yönde seyreden ve henüz sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobil, Avşar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Metin Danış ile Yusuf Şen müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı 4 kişinin ise tedavisi sürüyor.