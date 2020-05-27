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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da hava destekli gerçekleştirilen operasyonda arananlar listesi turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist Reşit kod adlı Mustafa Ertaş etkisiz hale getirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
operasyonda arananlar listesi turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist Reşit kod adlı Mustafa Ertaş etkisiz hale getirildi.
Etiketler: son dakika turuncu kategoriSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:10
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