Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

operasyonda arananlar listesi turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist Reşit kod adlı Mustafa Ertaş etkisiz hale getirildi.