Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de 120 daireli site karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de 6 bloktan oluşan 120 daireli site, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir sitede, 4 kişinin COVID-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine site çevresinde önlem aldı. 120 daire bulunan sitenin sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Etiketler: kayseri kocasinan 120 daireli siteSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 06:17
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