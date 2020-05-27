Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ile ilçelerde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bayram boyunca kısıtlama kararına uymadığı belirlenen 1354 kişiye 1 milyon 976 bin 674 lira ceza uygulandı.

Bu kişilerden 48'ine adli işlem yapıldı.