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Manisa'da kısıtlamayı ihlal eden 1354 kişiye ceza
Manisa'da 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1354 kişiye 1 milyon 976 bin 674 lira ceza kesildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ile ilçelerde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Bayram boyunca kısıtlama kararına uymadığı belirlenen 1354 kişiye 1 milyon 976 bin 674 lira ceza uygulandı.
Bu kişilerden 48'ine adli işlem yapıldı.
Etiketler: Manisa sokağa çıkma kısıtlaması para cezasıSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 03:28
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