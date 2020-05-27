Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de bir apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 9 daireli bir apartman karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi Mesut Sokak'taki apartman sakinlerinden iki kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine 3 katlı binada 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine polis, binanın çevresinde önlem aldı. Apartmanda bulunan 9 dairedeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
Etiketler: kayseri karantinaya alınan apartman kocasinanSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:19
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş kısıtlaması sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz