İstanbul'da Ramazan ayında devlet memurları için 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanan mesai saatleri değiştirildi.

Vali Ali Yerlikaya imzasıyla ilgili kurumlara yazı gönderildi.

Buna göre, mesai saatleri bugünden itibaren 09.00-13.00, 13.30-17.30 olarak uygulanacak.