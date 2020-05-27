Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da mesai saatleri yeniden düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da devlet memurları için uygulanacak yeni mesai saatleri belirlendi. Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.
İstanbul'da Ramazan ayında devlet memurları için 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanan mesai saatleri değiştirildi.
Vali Ali Yerlikaya imzasıyla ilgili kurumlara yazı gönderildi.
Buna göre, mesai saatleri bugünden itibaren 09.00-13.00, 13.30-17.30 olarak uygulanacak.
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