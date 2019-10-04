TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Uydu Teknolojileri ve Türkiye" konulu programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda uzay teknolojileri konusunda ilerleme katettiğini belirtti.

Türkiye'de uzay teknolojileri ve uzay gözlemiyle ilgi çalışmaların yapıldığını dile getiren Kuzu, "Uzay gözlemi daha çok TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde yapılıyor. Başka gözlemevleri de var. Uzay teknolojileri üzerindeki çalışmalar ise daha çok TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde yapılıyor. Başka kurumların da katılımıyla yapılan projeler var" diye konuştu.

"Hava durumu uydusu gündemimizde"

Kuzu, Türkiye'nin ihtiyacı doğrultusunda projeler geliştirildiğini vurguladı.

"Türksat 6A Haberleşme Uydusu Projesi ve IMC Görüntü Uydusu Projesi. Bu iki proje, dev projeler. Türksat 6A Haberleşme Uydusu Projesi'ni 2021'de tamamlamayı planlıyoruz" diyen Kuzu, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz bu iki projenin bitmesi ve başarıyla uzaya gönderilmesi. Bunun yanında ülkenin ihtiyacı ne varsa o olacak. Hava durumu uydusu, sentetik açıklıklı radar uydusu, yüksek çözünürlüklü görüntü uydusu, bunlar hepsi gündemimizde. Özellikle Rasat ve Göktürk-2 uydusu, bizim mühendislerimizin yaptığı uydular. Bu uyduların ikisi de başarıya ulaştı çünkü tasarım ömürleri 3-5 yıl olurken Rasat 8 yılı geçti, Göktürk-2 uydusu ise aralık ayında 7'nci yılını tamamlamış olacak. Bu nedenle bunlar bizim için büyük başarı hikayesi yani tasarladığımız şeyler, çalışıyor ve sağlıklı."

"Dünyada 80 civarında ülkenin uzay ajansı var"

Ülkeler arasında uzay çalışmaları konusunda yarım asırdır yarış olduğunu belirten Lokman Kuzu, roketler konusunda Rusya'nın çok iyi durumda olduğunu kaydetti.

Uydular konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin de ciddi çalışmalarının bulunduğuna işaret eden Kuzu, şunları söyledi:

"Bu, biraz ayrılan bütçelerle ilgili. NASA'nın 21 milyar dolar yıllık bütçesi var ama savunma bütçeleri çok daha büyük. Rusların da çok büyük çalışmaları var. Son yıllarda Çin de uzay konusunda büyük atılım içinde. Uzaya insan götürebilen 3 ülke var. Rusya, Amerika ve Çin. Fransa, uzay teknolojilerinde çok iyiler ama daha insan gönderemedi. Çin, şu anda kendi uzay istasyonunu yapıyor. Birçok ülke bu işin içine girmiş durumda. Dünyada 80 civarında ülkenin uzay ajansı var. Bu işleri takip ediyorlar. Bizde de Türkiye Uzay Ajansı kuruldu, artık bunları takip edecek."

Kaynak: AA