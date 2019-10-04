Türkiye
Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi04 Ekim 2019 Cuma 22:14 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 22:19
İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: TRT Haber
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