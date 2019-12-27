Türkiye
Türkiye'yi hafta sonu yağışlı bir hava bekliyor27 Aralık 2019 Cuma 13:32 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 13:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren yurt genelinde yağışlı bir havanın beklendiğini aktardı. Yağışlar zaman zaman sağanak ve yer yer kar şeklinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunda yarın yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Kaynak: AA
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