  • 22 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.081
    EURO 7.05
  • BIST 90185.99
    ALTIN 233.306
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'den Nijerya'ya kurban eti yardımı

Türkiye'den Nijerya'ya kurban eti yardımı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Nijerya'da 300 büyükbaş hayvan kurban edilerek, yaklaşık 50 bin kişiye kurban eti ulaştırıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyeden Nijeryaya kurban eti yardımı

Türkiye'nin Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, Kurban Bayramı vesilesiyle Nijerya'da 300 büyükbaş hayvan kurban ettiklerini söyledi.

Kaşıkırık, "Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Türkiye'den gelen yardımlarla Nijerya'da 300 büyükbaş hayvan kurban ettik. Bu hayvanlarda toplam 2 bin 100 hisse bulunmaktadır" dedi.

Nijerya'nın başkenti Abuja başta olmak üzere Kaduna, Nasarawa ve Kano gibi eyaletlere de kurban eti yardımı yapacaklarını vurgulayan Kaşıkırık, en az 10 eyalette kurban dağıtımı yapılacağını ve kurban etlerinden yaklaşık 50 bin kişinin faydalanacağını belirtti.

Kaşıkırık ayrıca, "Nijerya ile Türkiye mesafe olarak uzak ancak Türkiye'den gelen bu yardımlar, iki ülke arasındaki insanların gönüllerini yaklaştırıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA
 

Etiketler: nijerya, Diyanet İşleri Başkanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER