Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız, Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan hareket etti" ifadeleri kullanıldı.

Maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştıracak olan TSK’ya ait uçağımız, Kayseri Erkilet Havaalanı’ndaki hazırlıklarını tamamlayarak Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti.https://t.co/od9H7ttMmO

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