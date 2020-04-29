Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi yardım
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye'nin, COVID-19 salgınından etkilenen ülkelerden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Kayseri'den havalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız, Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan hareket etti" ifadeleri kullanıldı.
Maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştıracak olan TSK’ya ait uçağımız, Kayseri Erkilet Havaalanı’ndaki hazırlıklarını tamamlayarak Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti.https://t.co/od9H7ttMmO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2020
pic.twitter.com/vUBofRCPka
Etiketler: yardım koronavirüsSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 23:45
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