Türkiye'de bisiklet yolu ağı 2 bin kilometreye ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hem şehir içi ulaşımda alternatif sağlamak hem de emisyonları azaltmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Bakanlık, "Bisiklet Yolu Master Planı" doğrultusunda şehirlerarası güzergahlarda da ulaşımı destekleyecek şekilde planlamalar yapıyor.

Bu kapsamda Edirne'den başlayan ve Kayseri'ye kadar uzanan Anadolu Koridoru'nda toplam 1681 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu yapımı öncesi uygulama projeleri hazırlandı.

Söz konusu projeyle, hem yerli hem yabancı turistlere çevre dostu seyahat imkanı sunarken, doğa sporları ve bisiklet turizmi açısından da yeni bir cazibe merkezi oluşturulması hedefliyor.

Şehirlerde pedal mesafesi 1956 kilometreye ulaştı

Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülen projelerle 1956 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapıldı.

Bu yolların önemli kısmı millet bahçeleri içerisinde ve çevresinde yer alıyor. Ulaşım, yeşil alan ve rekreasyon alanlarını birbirine entegre eden bu planlama sayesinde bisikletli ulaşım hem sportif hem de gündelik hayatın parçası haline geliyor.

Çevreci ulaşım uygulamaları yaygınlaştırılıyor

Bakanlık, bisiklet kullanım oranını artırmayı, motorlu taşıt kaynaklı emisyonları azaltmayı ve şehirlerde güvenli bisikletli ulaşım altyapıları kurmayı hedefliyor.

Kent içi bisikletli ulaşım oranının artırılması ve 81 ilde çevreci ulaşım uygulamalarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Ulaşımda sürdürülebilirliği sağlamanın amaçlandığı projede, bisiklet yolları, motorlu araç trafiğini azaltarak şehirlerdeki karbon salımını düşürüyor, bireylerin daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlanıyor.

Ayrıca bu proje, özellikle gençler ve öğrenciler için güvenli, ekonomik ve çevreci bir ulaşım seçeneği olarak öne çıkıyor.