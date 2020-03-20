Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye yine sağlık çalışanlarını alkışladı
Türkiye, koronavirüsle mücadele için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarını alkışladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarını alkışlama çağrısı yaptı.
Özverili sağlık çalışanlarına alkış sesleriyle Türkiye'nin güç verdiğini belirten Koca, bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00’de, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım" sözlerine yer verdi.
SAAT 21.00 ALKIŞINDA BULUŞALIM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020
Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00’da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım.
Türkiye de Bakan Koca'nın çağrısına 21.00'de alkışlarıyla cevap verdi.
Etiketler: sağlık çalışanları koronavirüsle mücadele alkışlamaSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 21:25
Son Haberler
- 21:42
- 21:21
- 21:00
- 20:40
- 20:18
Sıradaki Haber
TRT'den hem eğitime hem kültür sanata katkı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz