Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarını alkışlama çağrısı yaptı.

Özverili sağlık çalışanlarına alkış sesleriyle Türkiye'nin güç verdiğini belirten Koca, bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00’de, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım" sözlerine yer verdi.

SAAT 21.00 ALKIŞINDA BULUŞALIM

Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00’da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020

Türkiye de Bakan Koca'nın çağrısına 21.00'de alkışlarıyla cevap verdi.