Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber çalışanlarından evde kal çağrısı
Yurt dışı görevinden dönen TRT Haber çalışanları, koronavirüse karşı Türkiye'ye evde kal çağrısı yaptı.
Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir... Bu sözlerle başladılar, vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptılar.
Yurt dışı görevinden dönen TRT Haber çalışanları, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda 14 gün boyunca evden çıkmayacak. Bunu hem sevdikleri hem de toplum sağlığı için yaptıkları mesajını verdiler.
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