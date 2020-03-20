Tüm hazırlıklar tamamlandı, 23 Mart'ta milyonlarca öğrenci evden eğitime başlıyor. Yayınlar için 3 farklı TRT kanalı tahsis edildi. Ayrıntıları, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren anlattı.

"Önümüzdeki pazartesiden itibaren ilkokul, ortaokul ve lise için 3 ayrı kanalı izleyicilerimizle buluşturacağız."

TRT uzaktan eğitim için stüdyoları sınıfa, sınıfları stüdyoya çevirdi. Ankara ve İstanbul'da 8 stüdyoda eğitim videolarının çekimleri devam ediyor. 100'den fazla personel eğitim yayınları için görevlendirildi.

İbrahim Eren, "TRT’deki arkadaşlar büyük bir özveri, gayretle rekor sayılabilecek bir sürede planlama ve uygulama ile 3 SD, 3 HD olmak üzere 6 kanalı yayına hazır hale getirdiler. Allah göstermesin uzaması durumunda ben TRT olarak arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin aynı fedakarlığı yapacağına inanıyorum. Kamu yayıncısının hem önemi hem de temel vazifesi böyle zor günlerde ortaya çıkıyor" dedi.

[TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren / Fotoğraf: AA]

TRT Çocuk Anaokulum ücretsiz yayına başladı

TRT kanalları bu süreçte içeriklerini zenginleştirerek izleyicinin karşısında olacak. TRT 2 kanalında Sanat Heyecanı Evimizde Projesi başlıyor ve bir başka yenilik okul öncesi çocuklara yönelik. TRT Çocuk Anaokulum adı ile IOS ve Android dijital platformlar üzerinden ücretsiz yayına başladı.

İbrahim Eren, TRT Çocuk Anaokulum adlı uygulamanın sanal marketlerde bulunduğunu söyleyerek, "Anne babalar evde yapabilecekleri etkinliklere ortadan bakabilecek" dedi.

TRT İzle uygulaması yenilendi

Koronavirüs önlemleri kapmasında eğitime ara verilen TRT kreşi de stüdyoya çevrildi. Burada çekilen programlar çok yakında çocuklarla buluşacak.

TRT İzle uygulaması da yenilendi. Kaçırılan dizi, belgesel, programlar TRT İzle ile mobil cihazlarda olacak.

İbrahim Eren koronavirüs ile mücadele kapsamında izleyiciler için kaliteli içerikler hazırlayan ve yayını aksatmamak için fedakarca çalışan TRT personeline de teşekkür etti.