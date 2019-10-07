Türkiye yeni haftaya yağışla giriyor07 Ekim 2019 Pazartesi 05:07 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 05:07
Türkiye genelinde yağışlı hava yeni haftada da devam edecek. Yağışlar, çarşamba günü itibarıyla etkisini kaybedecek, sıcaklıklar da mevsim normallerinde seyredecek.
Yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösteriyor. Özellikle İstanbul kuvvetli yağışla haftayı tamamladı.
Yağmur, yeni haftanın ilk iki gününde de devam edecek. Çarşamba günü itibarıyla yağışlı havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yeni hafta yağmurla başlayacak
Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Pazartesi günkü yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra Mersin'in doğu ilçeleri, Adana, Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak görülmesini bekliyoruz. Salı günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'de yağışların görülmesini bekliyoruz." dedi.
Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren yükselecek
Yağışla birlikte mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, hafta ortasında yükselecek. Önümüzdeki hafta İstanbul'da sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak.
Ankara'da yağış aralıklarla devam edecek
Ankara, pazartesi ve salıyı hafif yağmurlu geçirecek. Sıcaklık hafta sonuna doğru 24 dereceyi görecek.
İzmir'de kuvvetli yağış salı günü etkisini gösterecek. Sıcaklıklarsa hafta ortasından itibaren 26 derece olacak.
Kaynak: TRT Haber