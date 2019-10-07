Türkiye

Türkiye yeni haftaya yağışla giriyor

07 Ekim 2019 Pazartesi 05:07 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 05:07

Türkiye genelinde yağışlı hava yeni haftada da devam edecek. Yağışlar, çarşamba günü itibarıyla etkisini kaybedecek, sıcaklıklar da mevsim normallerinde seyredecek.