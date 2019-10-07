Türkiye
Eşini ve kızını öldüren adam gözaltına alındı07 Ekim 2019 Pazartesi 03:31 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 03:21
Ağrı'da tartıştığı eşini ve kızını silahla öldüren bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde ikinci evliliğini yapan B.S. ile daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. arasında tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi sonucu B.S, silahla S.S'yi ve tartışmayı engellemeye çalışan kızı K.K'yi silahla vurarak öldürdü.
Olay yerinden kaçan B.S, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Patnos Devlet Hastanesinde bulunan cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA