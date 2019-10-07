Erkek arkadaşıyla kavga eden kadın evini ateşe verdi07 Ekim 2019 Pazartesi 03:56 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 03:47
İstanbul'da erkek arkadaşıyla kavga eden alkollü kadın, kapıyı kilitleyerek evlerini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri dairede kadını ve erkek arkadaşını kurtardı.
İstanbul Bakırköy'de 5 katlı binanın 3'üncü katında birlikte yaşayan çift alkol aldı.
Daha sonra çift, alkolün etkisiyle kavga etmeye başladı. Kadının bıçakla saldırması üzerine arkadaşı, evi terk etmeye çalıştı. Bunun üzerine daha da sinirlenen kadın, kapıyı kilitleyerek evi ateşe verdi. Erkek arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis ekipleri, çifti dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
Sinir krizi geçirdiği belirtilen kadın, bir süre devam eden ikna çalışmalarının ardından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Erkek arkadaşı ise emniyete götürüldü.
Bu arada, komşuları, çiftin sürekli olay çıkardığını belirterek rahatsızlıklarını dile getirdiler.
Kaynak: AA