Hafif Sağanak Yağışlı 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 08.10.2025 06:50

Türkiye sağanak altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı uyarısında bulundu. Yağışların hafta boyunca etkili olması beklenirken, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Türkiye sağanak altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun,Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Birçok ile "sarı" kodlu uyarı

Ankara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul'da ise parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Türkiye sağanak altında

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bugün için 36 ili 'sarı' kodla uyardı. Birçok ilde sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgar da görülecek. 

Vatandaşların yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Sağanak Meteoroloji Ankara İzmir İstanbul Yağış
Sıradaki Haber
Konya'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
Yabancı plakalı taşıtlara verilen idari para cezalarına düzenleme
09:04
Çok sayıda ünlü isme uyuşturucu soruşturma
08:26
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 zanlı yakalandı
08:18
41 ilde dolandırıcılık operasyonu: 271 şüpheli yakalandı
08:02
Macaristan Başbakanı: AB stratejik ortak olarak Türk Devletleri Teşkilatını almalı
07:43
Gebele Bildirisi'nde Türk Dünyası'nın bölgesel sorunlarla ilgili tutumu vurgulandı
36 il için 'sarı' kodlu uyarı
36 il için 'sarı' kodlu uyarı
FOTO FOKUS
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ