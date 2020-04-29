Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında talimat verdi, bakanlıklar harekete geçti. Hayatın normale dönmesi için hazırlıklara başlandı.

Erdoğan, "Bu çalışmayı biraz daha olgunlaştırdıktan sonra ve hafta içindeki gelişmeleri takip ettikten sonra normalleşme takvimini milletimizle paylaşacağız." dedi.

Sürecin koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yürütülüyor. Başta sağlık, eğitim, ulaşım ve turizm olmak kapsamlı yol haritaları belirlenecek. Bakanlıklar çalışmalarını tamamlayınca Oktay'a sunacak.

Normalleşme ne zaman olacak?

Çalışmalar için taslak bir takvim belirlendi. 4 aşamadan oluşan plan, ramazan bayramı ile başlayacak, gelecek yılın başında aşının bulunması ile tamamlanacak.

O takvime göre mayıs, hazırlık ayı olarak tanımlandı. Ramazan bayramına kadar hazırlıklar tamamlanacak.

Sonrasında normalleşme sürecinin ikinci aşaması devreye girecek. Toplum sağlığını riske atmayacak şekilde, bazı tedbirlerde gevşemeler sağlanacak. Ulaşım ve turizm alanları başta olmak üzere yeni adımlar atılması bekleniyor. Yaz boyunca bu ilk süreç devam edecek.

Salgın sürecinde olumlu bir seyir gözlenirse eylül ayından itibaren de üçüncü aşamaya geçilecek. Eğitim başta olmak üzere birçok alanda yeni adımlar atılacak. İkinci ve üçüncü aşamalarda salgının büyük ölçüde baskılanması ve koronavirüs aşısının bulunması hedeflenecek.

2021'in başından itibaren de dördüncü ve son aşama devrede olacak. Bu dönemde salgın tam anlamıyla sona erdirildiğinde hayat normal seyrine dönecek.