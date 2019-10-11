Türk bayrakları dağıtıldı, ev ve iş yerleri bayraklarla donatıldı. Mehmetçik operasyondayken yurdun dört bir yanında dua nöbeti vardı.

Elazığ'da kurbanlar kesildi, Zonguldak'ta maden işçilerinin elleri, ocağa girmeden Mehmetçik için semaya kalktı.

Kutsal topraklarda da Mehmetçiğe destek vardı. Umre için Kabe’de bulunanlar Mehmetçiğe dua etti. Cuma namazı sonrasında da dualar yükseldi göğe.

Mehmetçik sınırda terör hedeflerini birer birer yok ederken, Erzurum Kent Meydanı'nda Mehter Marşı ile Mehmetçiğe destek gösterisi yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından destek

Anadolu'nun birçok ilinde etkinlikler farklı olsa da duygular ortaktı. Sivas, Kahramanmaraş ve İzmir'de öğrenciler okul bahçesinde açtıkları Türk bayrağı ve pankartlarla, Amasyalı minikler de hazırladıkları kliple asker ağabeylerine selam gönderdi.

Edirne Keşan'da ilk ve ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için mektup kaleme aldı. Ardından, PTT'ye giderek o mektupları postaladılar. Öğrenciler postaneden ayrılırken Mehmetçiğe hep birlikte selam gönderdi. Erzincan'da da öğrenciler Mehmetçiğe destek için yürüdü.

Destek için Uşak’ta gaziler basın açıklaması yaptı. Muş'un Hasköy ilçesinde de aşiretler kameraların karşısına geçti. Bursa’da 4 emekli binbaşı "Göreve hazırız" diye dilekçe verdi.

Ordu'da servis şoförleri, 250 araçla şehir turu attı. Balıkesir Burhaniye'de bir esnaf, 3 günlük kazancını Barış Pınarı Harekatı için Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Haber: Mikail Kurban