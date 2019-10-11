Türkiye
Tekirdağ'da otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı11 Ekim 2019 Cuma 16:10 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 17:11
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Fırat Binici'nin kullandığı otomobil, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar Mahallesi'nde, Halit Emre Bayrakdar idaresindeki tırla çarpıştı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada sürücü Binici ile otomobildeki Naile Kaynakçıoğlu, Özkan Kavak, Gizem Karaca ve ismi öğrenilemeyen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA