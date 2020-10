Çorum'dan, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir'e ekip ile maske ve hijyen malzemesi gönderildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "İtfaiye bünyesinde bu alanda kendini yetiştirmiş 4 kardeşimizi yolcu ettik. Deprem bölgesinde bir can bile kurtarsalar bizim için çok büyük mükafat" ifadesini kullandı.

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi de 2 araç ve 4 kişilik ekiple bölgeye gitti.

Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı 1 ekip, kurtarma aracı, 10 çadırın yüklü olduğu kamyonet dün akşam saatlerinde İzmir'e sevk edildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünce de İzmir'deki vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla UMKE ekibi teçhizatları ile yola çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki depremin ardından 10 kişilik itfaiye ekibi ve 3 aracı bölgeye gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki depremin ardından tam donanımlı kaza kırım araç ve ekipmanlarının yer aldığı 2 arazöz, 1 çift kabinli pikap ve 10 itfaiye personelinden oluşan ekip, arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildi.

Diyarbakır'dan her öğün 1500 kişiye yemek hizmeti verebilecek seyyar mutfak ile 10 ton gıda yardımı, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderildi.

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için çok maksatlı arama kurtarma aracı, destek hizmet aracı, 2 panelvan, pikap ve 10 uzman personelin gönderildiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir pazarcı bugünkü kazancını, İzmir'deki depremzedelere gönderecek.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Sakarya, Karabük, Bartın ve Kocaeli'den gönderilen ekipler, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilave yardım ekipleriyle İzmir'in yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "24 görevlimiz, 9 araç ve 1 sahra hastanesi daha depremin yaralarını sarmak için İzmir'e ulaştı. Geçmiş olsun. Sakarya gönlüyle ve tüm imkanlarıyla yanınızda" ifadesini kullandı.

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de 5 personel ve enkaz üstü çalışma ekipmanlarıyla bölgeye hareket etti. Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) de 2 araç ve 5 personelle desteğe gitti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında olduğunu belirterek, "Depremin ilk saatlerinden itibaren ekiplerimiz süratle yola çıkmıştır. Biz büyük ve güçlü milletiz. Gözümüz, gönlümüz ve imkanlarımız sizinle İzmir'im" ifadesine yer verdi.

Kocaeli'den ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünün AFAD yerleşkesindeki sahra hastanesi konteynerleri ve sağlık ekipmanları bölgeye gönderildi.

Körfez Belediyesi, deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ile hijyen paketi ve battaniye gönderdi.

Karabük Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) deprem bölgesine ulaştı.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremin ardından yola çıkan Karabük UMKE ekibinin gece saatlerinde deprem bölgesine ulaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Karabük UMKE ekiplerimiz 4 sağlık personeliyle günün ilk ışıklarıyla en büyük yıkımlardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı."

Bartın'dan 4 kişilik UMKE ekibi ile 4 kişilik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekibi de arama kurtarma çalışmaları için İzmir'e gitti.

Bartın'dan bölgeye giderek çalışma yürüten ekip sayısı UMKE ve İHH ekipleriyle birlikte 12'ye yükseldi.

Semt pazarındaki tezgahında elma ve mandalina satan Hüseyin Demirkan, bugün elde edeceği kazancını Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere gönderme kararı aldı.

Pazar tezgahına "Geçmiş olsun İzmir, başın sağ olsun Türkiye'm, bugünkü kazancımı İzmir'deki depremzede kardeşlerimize bağışlayacağım." yazılı dövizi asan Demirkan, tezgah başındaki çocuklarıyla "Her gün kendin için alıyorsun, bugün İzmir için al" diye seslenerek destek istiyor.

Pazara gelen vatandaşların alışveriş yaparak destek verdiği esnaf, açılacak olan yardım hesabı üzerinden parayı depremzedelere ulaştıracak.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki depremin hemen sonrasında gerekli hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

AFAD'dan bir şube müdürü ile 3 kişilik ekip ve bir UMKE ekibinin İzmir'e hareket ettiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İzmir'e ulaşan Aksaray ekiplerimiz belirlenen bölgelerde çalışmalara başladı. UMKE ekibimiz, Bayraklı ilçesinde bir apartmanın enkazından İnci Okan adlı bir genç kızımızı sağ olarak kurtardı. Salihler şehri Aksaray'ın halkı, depremzede vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyasına, kampanyanın duyurusunun yapılması ile büyük ilgi gösterdi. Depremzedelere ulaştırılacak temel gıda maddeleri 23 Nisan İlkokulu Spor Salonu'nda toplanacak.

Pazartesi günü saat 15.00'e kadar kabul edilecek temel gıda ve kullanılmamış battaniyeler, İzmir'e gönderilecek. İzmirli kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanında olacağız. Onların yaralarını ülke olarak hep beraber saracağız. Devletimizin imkanlarının yanı sıra yardımsever Aksaraylı vatandaşlarımızın katkıları ile başlattığımız kampanya kapsamında temel gıda maddelerini ve battaniyelerden oluşan malzemeleri en kısa sürede İzmirli kardeşlerimize ulaştıracağız."

Cansuyu ve Deniz Feneri Derneği'nden yardım

Cansuyu Derneği, İzmir’de meydana gelen depremin ardından ihtiyaçları tespit ederek, ekiplerini bölgeye gönderdi.

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, AFAD ile koordinasyon halinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye deprem ülkesi, her an her şey olabileceği için ekiplerin hazır olmasında büyük fayda var. Biz de bu süreçte acil olarak hangi konularda yardım yapacağımızı AFAD ile istişare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Deniz Feneri Derneği, depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi gönderdi

Deniz Feneri Derneği, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi ulaştırdığını bildirdi.

Derneğin, battaniye, kuru gıda, meyve suyu, kek, sıcak çorba ve su ikramının yanı sıra hijyen malzemeleri götürerek afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için bölge halkının hizmetinde olunduğu aktarılan açıklamada, afet bölgelerinde kriz sona erene kadar bölge halkına yardımların sürdürüleceği kaydedildi.

"Tüm imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, "Tüm imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yanındayı" ifadesini kullandı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Açık, İzmir'deki 85 yataklı Şüheda Kız Kur'an Kursu, 90 yatak kapasiteli Ay Yıldız Erkek Kur'an Kursu ve 250 yatak kapasiteli Kestanepazarı Erkek Kur'an Kursunun depremden etkilenen ailelerin hizmetine açıldığını vurguladı.

10 bin kişilik sıcak yemek kapasitesi bulunan mobil mutfağı da deprem bölgesine yönlendirdiklerini ve ilk geceden beri sokaklarda kalan ailelere sıcak çorba, ekmek ve su ikramında bulunduklarını aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Afete özel, anında kurulan hava kanallı çadır, jeneratör, ses cihazı, su deposu gibi malzemeleri ihtiva eden afet malzemeleri satın alınarak 11 bölge merkezindeki AFAD lojistik depolarına teslim edildi. Aynı zamanda hijyen paketi, battaniye ve diğer ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tespit ve dağıtımı ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor."