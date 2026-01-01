61 yıl aynı okulda çalışan öğretmen Guinness rekoru kırdı

Kariyeri boyunca pek çok tarihi olaya tanıklık eden 84 yaşındaki Akin, Westmoreland Lisesi'nde tam 61 yıl 43 gün boyunca görev yaptı.

Öğretmenlikten kütüphaneciliğe uzanan bu uzun yolculuğun ardından okul yönetimi, lisenin kütüphanesine Akin'in onuruna onun ismini verdi. Akin, işini çok sevdiğini ve okul camiasının kendisi için bir aileye dönüştüğünü ifade etti.

Değişen nesiller ve teknoloji

Kariyerine 1963 yılında, ABD Başkanı John F. Kennedy suikastından sadece birkaç ay önce başlayan Akin, onlarca nesle rehberlik etti. Bilgisayarların sınıflara girişine ve akıllı telefonların yaygınlaşmasına tanıklık eden tecrübeli eğitimci, öğrencilerin okuldayken telefonlarını bir kenara bırakmalarının daha iyi olacağını savundu.

Akin'in meslek hayatındaki istikrarı, dikkat çekici bir örneği de beraberinde getirdi. Akin, öğrencisi olan bir gencin büyüyüp aynı okulda öğretmenliğe başladığını ve kendisinden on yıl önce emekli olduğunu gördüğünü anlattı.

Emeklilikte de aktif yaşam

Resmen emekli olmasına rağmen Akin, yerel kıdemli organizasyonlarında aktif rol almaya, bingo oynamaya ve hem yerel kütüphanede hem de kilise kütüphanesinde gönüllü olarak çalışmaya devam ediyor.

"Henüz köşeme çekilip pes etmeye niyetim yok" diyen Akin, hareket etmeye devam etmek istediğini belirtiyor.