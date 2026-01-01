İsrail 2025 yılında 7 bin 903 öğrenci ve eğitim personelini öldürdü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2025 yılının başından 31 Aralık'a kadar işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki eğitim kurumlarına karşı İsrail'in işlediği ihlallere yer verildi.

İsrail'in 2025'te öldürdüğü üniversite öncesi okullarda okuyan öğrenci sayısının 6 bin 876'sı Gazze Şeridi'nde, 34'ü ise Batı Şeria'da olmak üzere toplam 6 bin 910'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, yaralı öğrenci sayısının da 8 bin 846'sı Gazze'de, 292'si ise Batı Şeria'da olmak üzere 9 bin 138'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, yükseköğretim alanında ise İsrail'in, 574'ü Gazze'de, 4'ü Batı Şeria'da olmak üzere 578 üniversite öğrencisini öldürdüğü, 1419'dan fazla üniversite öğrencisini yaraladığı ve Batı Şeria'da 204 öğrenciyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki üniversite öncesi okullarda 302 öğretmen ve yöneticiyi öldürdüğü, 658'ini yaraladığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'da ise 2 kişiyi öldürdüğü, 7 kişiyi yaraladığı ve 30 kişiyi gözaltına aldığı anlatıldı.

Açıklamada, İsrail'in yükseköğretim personelini ve akademisyenleri de hedef alarak Gazze Şeridi'nde 111 akademisyen ve üniversite çalışanını öldürdüğü, 247 kişiyi yaraladığı, ayrıca Batı Şeria üniversitelerinden 18 akademisyen ile 120 öğrenciyi gözaltına aldığı bilgisi verildi.