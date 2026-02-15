Çok Bulutlu 14ºC Ankara
DHA 15.02.2026 10:26

Van'da kırsal mahallede evler kara gömüldü

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 76 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışma başlatırken, Erciş ilçesine bağlı Sabanbüken Mahallesi’nde tek katlı evler adeta kara gömüldü.

Van'da kırsal mahallede evler kara gömüldü
[Fotograf: DHA]

Kentte dün etkili olan kar yağışı, kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kardan dolayı 31 mahalle ile 45 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının en etkili olduğu noktalardan biri olan Erciş’e yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Sabanbüken Mahallesi’nde kar kalınlığı önceki yağışlarla birlikte 2 metreyi aştı.

Van'da kırsal mahallede evler kara gömüldü

Tek katlı evlerin pencerelerine kadar yükselen kar nedeniyle mahalleli evlerine ve ahırlarına ulaşabilmek için uzun süre kürekle kar temizledi.

Kapı girişlerini açmaya çalışan vatandaşlar, zorlu kış şartlarına rağmen günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

