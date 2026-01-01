Soykırımcı İsrail 37 uluslararası yardım kuruluşunun lisansını iptal ediyor

Karar kapsamında ActionAid, Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC) gibi kuruluşların lisansları 1 Ocak itibarıyla askıya alınacak ve operasyonları 60 gün içinde sonlandırılacak.

İsrail makamları, söz konusu kuruluşların personel bilgilerini eksiksiz paylaşmadığını belirtirken, yardım kuruluşları bu durumun çalışanlarını risk altına sokacağını savunuyor.

On ülkeden ortak tepki geldi

İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayımlayarak kararı kınadı.

Bakanlar, uluslararası STK'ların Gazze'deki insani müdahalenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve faaliyetlerinin engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, bu kuruluşlar olmadan acil ihtiyaçların gerekli ölçekte karşılanmasının imkansız hale geleceği uyarısında bulunuldu.

Avrupa Birliği İnsani Yardımdan Sorumlu Komiseri Hadja Lahbib de İsrail'in planının hayat kurtarıcı yardımların engellenmesi anlamına geldiğini belirterek, uluslararası insancıl hukukun yardımların muhtaçlara ulaştırılması konusunda net olduğunu ifade etti.

BM kararı "rezalet" olarak niteledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, askıya alma kararını "rezalet" ve "keyfi" olarak nitelendirdi. Türk, bu durumun Gazze halkı için halihazırda dayanılmaz olan koşulları daha da kötüleştireceğini söyledi.

Filistin İşgal Altındaki Topraklar İnsani Ülke Ekibi ise İsrail makamlarını kararı gözden geçirmeye çağırdı. Ekip, uluslararası STK'ların Gazze'deki sahra hastanelerinin, sağlık merkezlerinin, barınma alanlarının ve su sanitasyon hizmetlerinin büyük çoğunluğunu yürüttüğünü veya desteklediğini hatırlattı.

İsrail güvenlik gerekçelerini bahane ediyor

İsrail Diaspora İşleri Bakanlığı, yeni düzenlemelerin Gazze'ye insani yardım akışını etkilemeyeceğini, yardımların onaylanmış kanallar üzerinden devam edeceğini savundu.

Bakanlık, lisans iptallerinin temel nedeninin, insani yapılara terör sızmasını önlemek adına kritik önem taşıyan çalışan bilgilerinin paylaşılmaması olduğunu iddia etti.

Bakanlık ayrıca, Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanlarının bazı terör örgütleriyle bağlantılı olduğuna dair kanıt sunmadan iddialarda bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar ise bu iddiaları reddederek, kanıtsız suçlamaların insani yardım çalışanlarını tehlikeye attığını ve Gazze'deki her beş hastane yatağından birini destekleyen tıbbi çalışmalarını baltaladığını açıkladı.

Norveç Mülteci Konseyi'nden Shaina Low, veri koruma yasaları ve personel güvenliği nedeniyle İsrail'in taleplerini karşılayamadıklarını belirtti.

Low, son iki yılda yüzlerce yardım çalışanının öldürüldüğünü hatırlatarak, personellerinin kimliklerini paylaşmanın onları hedef haline getirebileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.