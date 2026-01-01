Kar Yağışlı -4.7ºC Ankara
BBC 01.01.2026 07:41

Finlandiya Körfezi'nde sabotaj alarmı: Şüpheli gemi ve mürettebatı yakalandı

Finlandiya polisi, Helsinki ile Estonya'nın başkenti Tallinn arasında uzanan deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle Rusya'dan gelen bir kargo gemisine el koydu.

1 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen operasyonda, Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı "Fitburg" adlı geminin 14 mürettebatı gözaltına alındı.

St. Petersburg'dan yola çıkan ve İsrail'in Hayfa limanına gitmekte olan 132 metre uzunluğundaki gemi, Finlandiya Sahil Güvenliği tarafından durdurularak Kirkkonummi yakınlarındaki Kantvik limanına çekildi.

Çapayı sürükleyerek kabloyu kestiler

Olay, Çarşamba sabahı erken saatlerde Finlandiyalı telekom operatörü Elisa'nın kablosunda bir arıza tespit etmesiyle ortaya çıktı. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik helikopteri ve devriye gemisi, Fitburg'un demir zincirinin denize indirilmiş olduğunu ve geminin çapayı deniz tabanında sürüklediğini belirledi.

Operatör Elisa, trafiğin alternatif hatlara yönlendirilmesi sayesinde hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını açıkladı. Ancak yetkililer, olayın meydana geldiği bölgenin Estonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içinde olduğunu ve soruşturmanın "ağırlaştırılmış sabotaj" ve "telekomünikasyona ağır müdahale" suçlamalarıyla yürütüldüğünü bildirdi.

Mürettebat sorgulanıyor

Gözaltına alınan 14 mürettebatın Rusya, Gürcistan, Kazakistan ve Azerbaycan uyruklu olduğu açıklandı. Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI), olayın kasıtlı bir sabotaj mı yoksa bir kaza mı olduğunu belirlemek için gemide teknik inceleme başlattı. Mürettebatın birbirleriyle iletişim kurması yasaklanırken, sorgu işlemleri devam ediyor.

Baltık Denizi'nde "hibrit savaş" endişesi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın her türlü güvenlik sınamasına hazır olduğunu ve gerekli karşılığın verildiğini belirtti. Baltık Denizi son yıllarda benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor:

Aralık 2024: Eagle S adlı gemi, demirini 90 kilometre boyunca sürükleyerek beş kabloya zarar vermişti.

Kasım 2024: Finlandiya-Almanya ve Litvanya-İsveç arasındaki kablolar kesilmiş, Avrupa ülkeleri "hibrit savaş" uyarısında bulunmuştu.

Ekim 2023: Finlandiya-Estonya arasındaki doğalgaz boru hattı ve iletişim kabloları zarar görmüştü.

NATO, bölgedeki kritik altyapıyı korumak amacıyla geçtiğimiz yıl "Baltic Sentry" operasyonunu başlatarak devriyelerini artırmıştı.

Finlandiya
