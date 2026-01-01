İnsanlık 2026'da Ay'a geri dönecek mi?

Artemis II adı verilen bu tarihi görevin, en erken Şubat ayında fırlatılması bekleniyor. Bu uçuş, 1972'deki son Apollo görevinden bu yana insanların yakın Dünya yörüngesinin ötesine geçtiği ilk sefer olacak.

Ay çevresinde tarihi yolculuk

Artemis II görevi kapsamında dört astronot; NASA'dan Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen, Ay çevresinde bir yolculuğa çıkacak.

Elli yılı aşkın bir aradan sonra derin uzaya dönmek, beraberinde pek çok zorluğu da getiriyor. NASA, Apollo görevlerinden elde edilen bilgilerden yararlansa da, Artemis görevleri yeni teknolojiler kullanarak çok daha karmaşık hedeflerin peşinden gidecek.

Mürettebat, Apollo uçuşlarının aynısını tekrarlamayacak. Bunun yerine Artemis II, Orion adı verilen uzay aracının sistemlerini ve bileşenlerini test etmeyi amaçlıyor. Uzay aracı, herhangi bir arıza durumunda astronotları Dünya'ya geri getirecek şekilde tasarlanmış bir yörünge izleyerek Ay'ın etrafında geniş bir tur atacak.

Derin uzayın bilinmezleri ve radyasyon tehlikesi

Astronotlar Ay yüzeyine iniş yapmayacak olsalar da, daha önce hiçbir insan gözünün doğrudan görmediği bölgeleri inceleme fırsatı bulacaklar. Ancak bu yolculuk aynı zamanda büyük bir izolasyonu da beraberinde getirecek. Ay yüzeyine en yakın oldukları 45 dakika boyunca Dünya ile iletişim tamamen kesilecek.

Yolculuğun bir diğer kritik zorluğu ise radyasyon. Dünya'nın sadece birkaç yüz mil yukarısında yörüngede dönen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların aksine, Artemis II mürettebatı Dünya'nın koruyucu kalkanının dışına çıkarak çok daha sert bir uzay havasına maruz kalacak. NASA, bu ortamın insan vücudu üzerindeki etkilerini bu görev sırasında toplanacak verilerle daha iyi anlamayı hedefliyor.

Isı kalkanı tartışmaları ve hazırlıklar

Artemis II'de kullanılacak olan SLS roketi ve Orion kapsülü, 2022'deki insansız Artemis I göreviyle test edilmişti. Ancak o uçuşta Orion'un ısı kalkanında beklenmedik aşınmalar gözlemlenmişti.

Atmosfere giriş sırasında kapsülü 2 bin 760 santigrat dereceye varan sıcaklıktan koruyan bu kalkanın performansı, bir yılı aşkın süredir inceleme altındaydı. NASA yetkilileri, sorunun giderildiğini ve mürettebatın güvenle geri döneceğinden emin olduklarını belirtiyor.

On gün sürecek bu yolculuk, gelecekteki Mars görevleri ve Ay'ın güney kutbuna yapılacak inişler için bir öncü görevi görecek.

Astronotlar uçuş sırasında bilişsel yeteneklerinden bağışıklık sistemlerine kadar pek çok biyolojik veriyi kaydedecek araçlar taşıyacaklar