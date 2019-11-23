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Türkiye-İran sınırında 3,7 büyüklüğünde deprem23 Kasım 2019 Cumartesi 06:44 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 06:51
Türkiye-İran sınır bölgesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.21'de merkez üssü İran'ın Türkiye sınır bölgesinde 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
5 kilometre derinlikte gerçekleşen depremlerin merkez üssünün İran'ın Khoy şehri olduğu belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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