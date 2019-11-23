Dolandırıcılıkta sınır tanımayanlar, kaybolan mürekkebi de keşfetti.

Basit kimya bilgisiyle üretilebilen mürekkep, Türkiye'deki dolandırıcıların yeni tuzağı oldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, "Tamamen diğer mürekkeplerin aynısı görünümünde, dolma kalemin içerisine doldurulduğunda hiçbir şüphe uyandırmayan bir metin yazabiliyorsunuz" dedi.

Kaybolan mürekkeple yapılan sahtecilik, yeni yöntemle boşa çıkarıldı

Dolandırıcılar milyon dolarlık çekleri kaybolan mürekkeple doldurdu. Çekleri alan kişi, 2 gün sonra çekin bomboş olduğunu gördü, mahkemeye koştu. İşte, kaybolan mürekkebi geri getiren yöntem, bu dava sayesinde keşfedildi.

Mahkeme, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü'nden yardım istedi. Çeşitli formüllerle mürekkepler ürettiler, sonunda doğru formüle ulaştılar.

Kaybolan mürekkebi geri getirdiler

Kimyager Tuba Tekin, "Senet üzerine uyguladıktan sonra hem kapalı ortamda, hem açık ortamda havalı, havasız farklı ortamlarda ne kadar sürede uçtuğunu gözlemleyerek, fotoğraf çekimleri yaptık. Sonuca ulaşmamız yaklaşık 9-10 ayı buldu" diye konuştu.

Karışım, bir cihaz yardımıyla buhar şeklinde kağıda uygulanıyor. Kaybolmuş yazılar kısa süreliğine görünür hale geliyor.

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, kaliteli bir şekilde fotoğraflandıktan sonra analizin yapıldığını söyledi. Bu analiz ve fotoğraflar mahkemeye delil olarak sunuluyor.

Prestijli adli tıp dergisi, Türk bilim insanlarının yöntemini duyurdu

Türk bilim insanlarının bu başarısı, dünyanın en prestijli adli tıp dergisinin kasım sayısında yayımlandı.

Yeni yöntem, dolandırıcıların korkulu rüyası olacak.

Haber: Tayfun Öçal

Kamera: Şemi Demirel