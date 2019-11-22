Dünya
Twitter'da yanıt gizleme dönemi başladı22 Kasım 2019 Cuma 12:12 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 12:36
Twitter'ın dünya çapında aktif hale getirdiği özellik sayesinde kullanıcılar, paylaşımlarına gelen yanıtları gizleyebilecek.
[Fotoğraf: Reuters]
ABD merkezli mikroblog sitesi Twitter, “Konuşmalarınızda daha fazla kontrol” başlığıyla yayımladığı makale ile, yanıt gizleme özelliğinin tüm ülkelerde aktif olduğunu duyurdu.
Daha önce ABD, Kanada ve Japonya'da test edilen özellik sayesinde, kullanıcıların genellikle "konuyla ilgisiz" ve "can sıkıcı" yanıtları gizlediği ifade edildi.
"Yanıtı gizle" seçeneği aktif
Yanıt gizlemek isteyen kullanıcının, paylaşımına gelen yanıtın sağ üst kısmında bulunan gri simgeyi kullanarak "yanıtı gizle" seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.
Kaynak: Twitter Blog
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