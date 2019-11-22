ABD merkezli mikroblog sitesi Twitter, “Konuşmalarınızda daha fazla kontrol” başlığıyla yayımladığı makale ile, yanıt gizleme özelliğinin tüm ülkelerde aktif olduğunu duyurdu.

Daha önce ABD, Kanada ve Japonya'da test edilen özellik sayesinde, kullanıcıların genellikle "konuyla ilgisiz" ve "can sıkıcı" yanıtları gizlediği ifade edildi.

"Yanıtı gizle" seçeneği aktif

Yanıt gizlemek isteyen kullanıcının, paylaşımına gelen yanıtın sağ üst kısmında bulunan gri simgeyi kullanarak "yanıtı gizle" seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

Kaynak: Twitter Blog