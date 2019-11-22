Dünya
Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı22 Kasım 2019 Cuma 11:32 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 11:53
Rus mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG yanlısı, sözde Kürt kadınların haklarını savunan "Beritan" derneğini siyasi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kapattı.
[Fotoğraf: AA]
Rusya'ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG yanlısı Beritan derneğinin faaliyetleri durduruldu.
Açıklamada, "Dernek, siyasi faaliyet yürütmesi nedeniyle kapatıldı. Bu, derneğin kendi tüzüğüne ve Rusya'nın sivil toplum kuruluş yasalarına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.
Beritan Derneği, Adıgey Cumhuriyeti'nin Beloye bölgesinde 2015'te kurulmuştu.
Kaynak: AA