Yerel basına göre, Rabiul İslam ve Prakaş Das isimli kişiler, eyaletin Coochbehar bölgesinde, araçlarında inek taşıdıkları gerekçesiyle bir grup tarafından durduruldu.

Grup, İslam ve Das'ın araçlarında taşıdığı ineklerin birkaç gün önce yakındaki bir bölgeden çalınan inekler olduğunu iddia etti.

Yetkililer, önleri kesilen 2 kişinin Hindu grup tarafından sorgulandıktan sonra sopa ve taşlarla dövüldüğünü, araçlarının yakıldığını belirtti.

Yaralı halde saldırganlardan kaçarak hastaneye ulaşan İslam ve Das, burada hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, İslam ve Das'a saldıranlardan 14'ünün yakalandığını açıkladı.

Ülkede, Hindu aşırılıkçılar tarafından yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslümanlara yönelik çok sayıda nefret suçu işlenmişti.

Kaynak: AA