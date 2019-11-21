Uluslararası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, 2019 yılı sıralamasını yaptı. Birinciliği İngiltere'nin aldığı fikir ve girişimcileri destekleyen "kuluçka merkezleri" arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent Çekirdek ilk 5'te yer aldı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, "İngiltere'de 5-6 üniversitenin ortak kuluçka merkezi sadece geçen yıl 300 milyon euro yatırım almış. Onu da geçmek için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

İTÜ Çekirdek farklı alanlardan girişimcilere yol gösteriyor. Yarış otomobillerindeki hassas ayarları daha kısa sürede yapmaya çalışan sistem onlardan biri.

Girişimci Oğuzhan Asilkurt, 3 boyutlu yazıcılarla prototiplerini ürettiklerini söyledi.

"Sonrasında görüşmeler ayarlıyorlar, firmalarla ve yatırımcılarla görüştürüyorlar."

Girişimcilere yaklaşık 21 milyon lira kaynak

Türk halk müziği ustalarının eserlerinden ses frekansları kaydedilerek oluşturulan bağlama uygulaması da İTÜ Teknokent öncülüğünde piyasaya girmeyi hedefliyor.

Ruşen Can Acet, dünyada bu pazarın 27 milyar dolar bir hacme sahip olduğunu belirterek, "Bunun neredeyse tamamı Batı müziği teknolojileri üzerine. Biz bunun eksikliğini hissettik. Sonra, 'Neden bizim geleneksel müziğimizi bu teknolojilerle tanıştırmıyoruz?' diye bu yola girdik" dedi.

Merkezde desteklenen projeler arasında akıllı ilaç teknolojilerine yönelik çalışmalar da var. Girişimci Doç. Dr. Fatih Kocabaş, şunları söyledi:

"Üretimi Türkiye'deki kimyacılarla sentezden anlayan arkadaşlarımızın yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Ürün hazırlanmasını, paketlenmesini yerli olarak Türkiye'de yapabiliyoruz."

İTÜ Çekirdek, bu yıl 30 ülkeden 80 farklı gruptan da başvuru aldı.

Geçen yıl girişimcilere yaklaşık 21 milyon lira kaynak ulaştıran İTÜ Çekirdek, bu yıl rakamın üstüne çıkmayı hedefliyor.

Haber: Ersoy Kof

Kamera: Erdinç Kızılgedik